Білодід зачарувала мережу розкішною вишиванкою у Маямі

Спортсменка поділилася у своєму інстаграмі серією фотографій із Маямі, де нині перебуває. Для фотосесії Дар'я обрала вбрання відомого українського бренду, вкотре привернувши увагу до національного одягу.

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Білодід показала стильний образ у Маямі

На нових світлинах дзюдоїстка постала у чорній вишиванці від українського бренду Yuliya Magdych. Особливого шарму образу додали золоті колосся, якими оздоблені рукави та верхня частина вбрання.

Вишиванка ефектно поєднала традиційні українські мотиви із сучасним дизайном. Образ Білодід не залишився непоміченим у мережі, адже спортсменка вкотре продемонструвала, що національне вбрання може мати розкішний і водночас актуальний вигляд.

Коли Білодід повернеться до змагань

Тим часом у спортивному житті українки також є новини. Нещодавно Дар'я відновила тренування з національною командою.

Востаннє Білодід виходила на татамі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Тоді українка, яка перейшла до вагової категорії до 57 кілограмів, завершила виступи на стадії 1/8 фіналу.

Очільник Федерації дзюдо Києва Георгій Зантарая раніше розповів, що найближчим часом спортсменка може взяти участь у змаганнях у Північній Америці. Водночас він не став уточнювати назву турніру, припустивши, що змагання можуть відбутися у Канаді або США.