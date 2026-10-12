Свое заявление по этому поводу уже сделал даже премьер-министр Великобритании. Его слова приводит Daily Mail.

Что заявил премьер-министр Великобритании

Энди Бернем ранее занимал должность мэра Большого Манчестера. Он заявил, что готов открыто рассказать о том, что делал в сотрудничестве с клубом Манчестер Сити, когда возглавлял город.

Эти встречи состоялись уже очень давно. Лишь одна из них была действительно значимой – в 2021 году. Это факт, и я готов обнародовать всю информацию о ней,

– отметил премьер-министр Великобритании.

Он добавил, что эти вопросы требуют немедленного решения. Впрочем, этот процесс является независимым и должен идти своим чередом.

Однако, на мой взгляд, вопрос инвестиций следует рассматривать отдельно. Это совершенно разные вещи,

– подчеркнул Энди Бернем.

Манчестер Сити обвиняется в нарушении правил финансового fair play в период с 2009 по 2018 годы.

Что известно по делу Манчестер Сити

Манчестер Сити признали виновным по всем 115 пунктам обвинений в финансовых нарушениях в течение 9 лет. Клубу грозят беспрецедентные наказания.

Сумма, которую руководство манчестерского клуба смогло скрыть от органов, контролирующих соблюдение правил финансового фейр-плей, действительно впечатляет. Это более 900 миллионов фунтов стерлингов.

АПЛ не указала, какое именно наказание грозит Манчестер Сити, но в британских СМИ отмечали, что может быть применен полный спектр санкций. В частности, понижение в классе, и не обязательно в Чемпионшип, а еще ниже. Пересмотр результатов сезонов, в ходе которых имели место нарушения. Манчестер Сити могут лишить 3–4 титулов чемпиона Англии и передать их Ливерпулю и Манчестер Юнайтед, которые в тех сезонах финишировали вторыми.

К слову, экс-игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз уже заявил, что хочет свою медаль АПЛ, и чтобы у Манчестер Сити как можно скорее отобрали их титулы. Бывший футболист назвал себя жадным ублюдком.

Манчестер Сити, конечно же, подал апелляцию на такое решение лиги, даже до установленного срока. Дело очень серьезное, и быстрого разрешения здесь не стоит ждать. Как пошутил Моуринью, он скорее состарится, чем в этом деле поставят окончательную точку.