Свою заяву щодо цієї справи зробив уже навіть і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Його слова передає Daily Mail.

Що заявив прем'єр-міністр Великої Британії

Енді Бернем раніше обіймав посаду мера міста Великий Манчестер. Він заявив, що готовий відкрито розповісти про все, що робив у співпраці з клубом Ман Сіті, коли був очільником міста.

Ці зустрічі були вже дуже давно. Лише одна з них була справді значуща – у 2021 році. Це факт, і я готовий оприлюднити всю інформацію щодо неї,

– зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Він додав, що ці питання потребують негайного вирішення. Утім цей процес є незалежним і має йти своїм шляхом.

Однак, на мою думку, питання інвестицій слід розглядати окремо. Це абсолютно різні речі,

– наголосив Енді Бернем.

Ман Сіті звинувачується в порушенні фінансових правил фейрплей у період із 2009 по 2018 роки.

Що відомо у справі Ман Сіті

Ман Сіті визнали винним за всіма 115 пунктами звинувачень щодо фінансових порушень упродовж 9 років. Клубу загрожують безпрецедентні покарання.

Сума, яку боси манчестерського клубу змогли приховати від органів, що стежать за дотриманням правил фінансового фейрплей, дійсно вражає. Це понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

АПЛ не вказала, яке саме покарання загрожує Ман Сіті. Утім у британських ЗМІ зазначали, що може бути повний спектр санкцій. Зокрема, пониження в класі, й не обов'язково в Чемпіоншип, а ще нижче. Перегляд результатів сезонів, під час яких відбувались порушення. Ман Сіті можуть позбавити 3 – 4 титулів чемпіонів Англії та віддати їх Ліверпулю та Ман Юнайтед, які в тих сезонах фінішували другими.

До слова, ексгравець Ман Юнайтед Пол Скоулз уже заявив, що хоче свою медаль АПЛ, й аби в Ман Сіті якнайшвидше забрали їхні титули. Колишній футболіст назвав себе жадібним виродком.

Ман Сіті, звісно ж, подав апеляцію на таке рішення ліги, навіть раніше встановленого терміну. Справа дуже серйозна, й швидкого фіналу тут годі чекати. Як пожартував Моурінью, він швидше постаріє, ніж у цій справі поставлять остаточну крапку.