Пол Скоулз сподівається, що Манчестер Сіті не лише позбавлять титулів АПЛ, а передадуть кілька перемог "Червоним дияволам". Про це він написав у власному інстаграм.

Що Скоулз сказав про Манчестер Сіті

Колишній півзахисник Юнайтед та збірної Англії публічно висловився про реакцію колег на той факт, що Манчестер Сіті визнали винним у порушенні 114 правил фінансового феєр-плей з 2009-го про 2018 рік.

Продовжую чути, як колишні партнери по команді кажуть, що вони хочуть, щоб у них забрали трофеї, але вони не хочуть свої медалі… До біса це, я жадібний в*****к, я хочу свою медаль,

– написав Скоулз.

Зазначимо, що у випадку позбавлення трофеїв Сіті може втратити чотири титули АПЛ, які можуть порівну розділити Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Під "своєю медаллю" 51-річний Скоулз має на увазі розіграш сезону 2012/13, коли його команда посіла друге місце у турнірній таблиці.

Що тепер загрожує Манчестер Сіті

Для вболівальників клубу наразі збуваються найстрашніші сни. Протягом дев’яти років керівники "блакитних" не надавали у відповідності до правил ліги повної інформації про виплати гравцям та тренерам, приховували спонсорські контракти, порушували принципи прибутковості та сталого розвитку.

Тепер їм загрожують штрафи, позбавлення очок та навіть пониження у класі. Публічно на захист клубу став Пеп Гвардіола, який тренував команду з 2016-го по 2026 рік.