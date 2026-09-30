Гвардіола, який наразі перебуває без роботи, опублікував звернення до усіх причетних до Манчестер Сіті. Відповідний допис фахівець залишив у власному інстаграм.

Що написав Гвардіола про Манчестер Сіті

Творець найбільших успіхів клубу висловив повну підтримку колишньому клубу.

Я хочу, щоби кожен фанат Манчестер Сіті знав, що я тут. Більш ніж будь-коли. Я завжди був і буду стояти за свій клуб, свого власника, керівника, Феррана Соріано, гравців, персонал, Енцо Мареску та вас, наші унікальні шанувальники. Ми пройдемо через це разом, я люблю вас,

– написав тренер.

Зазначимо, що клуб визнали винним в 114 фінансових порушеннях у період з 2009-го по 2018 рік. Хосеп Гравдіола тренував команду з 2016-го по 2026 рік.

За цей час "містяни" завоювали 20 трофеїв, серед яких, зокрема, шість чемпіонств в Англії та перемога у Лізі чемпіонів 2022/23.

Що тепер загрожує Манчестер Сіті

Для вболівальників клубу наразі збуваються найстрашніші сни. Протягом дев’яти років керівники "блакитних" не надавали у відповідності до правил ліги повної інформації про виплати гравцям та тренерам, приховували спонсорські контракти, порушували принципи прибутковості та сталого розвитку.

Тепер їм загрожують штрафи, позбавлення очок та навіть пониження у класі. Манчестер Сіті також можуть позбавити чотирьох чемпіонств. Якщо це станеться, то по 2 титули АПЛ отримають Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.