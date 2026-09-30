Гвардиола, который в настоящее время находится без работы, опубликовал обращение ко всем, кто имеет отношение к Манчестер Сити. Соответствующий пост специалист разместил в своем инстаграме.

Что написал Гвардиола о Манчестер Сити

Создатель величайших успехов клуба выразил полную поддержку своему бывшему клубу.

Я хочу, чтоб каждый болельщик Манчестер Сити знал, что я здесь. Более чем когда-либо. Я всегда был и буду стоять за свой клуб, его владельца, руководителя Феррана Сориано, игроков, персонал, Энцо Мареску и вас, наших уникальных болельщиков. Мы пройдем через это вместе, я люблю вас,

– написал тренер.

Отметим, что клуб признали виновным в 114 финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год. Хосеп Гвардиола тренировал команду с 2016 по 2023 год.

За это время "горожане" завоевали 20 трофеев, среди которых, в частности, шесть чемпионских титулов в Англии и победа в Лиге чемпионов 2022/23.

Что теперь грозит "Манчестер Сити"

Для болельщиков клуба сейчас сбываются самые страшные кошмары. В течение девяти лет руководство "голубых" не предоставляло в соответствии с правилами лиги полную информацию о выплатах игрокам и тренерам, скрывало спонсорские контракты, нарушало принципы прибыльности и устойчивого развития.

Теперь им грозят штрафы, снятие очков и даже понижение в классе. Манчестер Сити также могут лишить четырех чемпионских титулов. Если это произойдет, то по 2 титула АПЛ получат Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.