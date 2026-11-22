В субботу, 21 ноября, ПСЖ провел матч 11-го тура французской Лиги 1 против Ниццы (3:2). В конце первого тайма тяжелую травму получил Дезире Дуэ, цитирует Луиса Энрике RMC Sport.

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Что тренер сказал о футболисте ПСЖ

На 32-й минуте Дуэ вывел свою команду вперед, а уже на 44-й его вынесли с поля на носилках. После матча тренер столичной команды отметил, что не сомневается в серьезности ситуации.

Нужно дождаться результатов обследований, но это серьезная травма, это очевидно. Мы могли видеть это по телевизору. Такая жизнь профессиональных игроков очень высокого уровня – подобные ситуации можно увидеть почти в каждом туре. Это нужно принять. Я уверен, что он сможет отлично восстановиться и вернется еще сильнее– сказал Энрике.

Отметим, что в матче против Ниццы на поле 90 минут провел украинец Илья Забарный.

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Какова ситуация с травмами в ПСЖ

У Дуэ есть подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Если оно подтвердится, то 21-летний француз станет вторым игроком команды, получившим подобную травму в текущем сезоне.

Ранее на длительный срок из футбола "вылетел" Хвича Кварацхелия. Его публично поддержал Илья Забарный.

В основную группу команды уже вернулись: Усман Дембеле, Маркиньос, Нуну Мендеш, Магнес Аклюш. У всех них были мышечные проблемы.