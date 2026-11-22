У суботу, 21 листопада, ПСЖ зіграв поєдинок 11 туру французької Ліги 1 проти Ніцци (3:2). Наприкінці першого тайму важкої травми зазнав Дезіре Дуе, цитує Луїса Енріке RMC Sport.

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Що тренер сказав про футболіста ПСЖ

На 32 хвилині Дуе вивів свою команду вперед, а уже на 44-й його винесли з поля на ношах. Після поєдинку тренер столичної команди зазначив, що не має сумнівів у серйозності ситуації.

Потрібно дочекатися обстежень, але це серйозна травма, це очевидно. Ми могли бачити це по телевізору. Таке життя у професійних гравців дуже високого рівня — подібні ситуації можна побачити майже в кожному турі. Це потрібно прийняти. Я впевнений, що він зможе чудово відновитися і повернеться ще сильнішим– сказав Енріке.

Зауважимо, що у матчі проти Ніцци на полі 90 хвилин провів українець Ілля Забарний.

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Яка ситуація з травмами у ПСЖ

У Дуе є підозра на розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Якщо вона підтвердиться, то 21-річний француз стане другим вінгером команди, який у поточному сезоні отримав подібне пошкодження.

Раніше на тривалий термін з футболу "вилетів" Хвіча Кварацхелія. Його публічно підтримав Ілля Забарний.

До основної групи команди уже повернулися: Усман Дембеле, Маркіньос, Нуну Мендеш, Магнес Аклюш. Усі вони мали м’язові проблеми.