Британское издание Daily Mail опубликовало расследование о том, как Инфантино удалось легализовать в США свою домработницу. Для этого президент ФИФА использовал коррупционную схему.

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Инфантино прибег к коррупции в США

Журналисты выяснили, что глава ФИФА задействовал связи с Трампом для того, чтобы быстрее получить разрешение на работу в США для горничной из Никарагуа, которая не могла находиться в Штатах на законных основаниях после изменения миграционного законодательства.

В августе 2024 года женщину оформили сотрудницей ФИФА, хотя на самом деле она занималась домашними делами в частном доме Инфантино. Ей даже выписали зарплату в размере 40 тысяч долларов в год.

А уже в 2026 году президент ФИФА обратился к приближенным к Трампу должностным лицам с просьбой о том, чтобы женщина была как можно скорее легализована. Вскоре после этого домработница из Никарагуа действительно получила все разрешительные документы.

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Что говорят в ФИФА о скандале с Инфантино

Организация, которая из-за Джанни Инфантино понесла катастрофический репутационный урон, отвергла все обвинения со стороны прессы. В офисе президента ФИФА заверили, что весь домашний персонал главы организации получает зарплату исключительно из личных средств Инфантино, а расследование британцев не соответствует действительности.