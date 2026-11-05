Президент ФІФА скористався зв'язками з Трампом для особистої справи

Британське видання Daily Mail опублікувало розслідування про те, як Інфантіно зміг легалізувати у Штатах свою хатню робітницю. Для цього президент ФІФА використав корупційну схему.

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Інфантіно вдався до корупції у США

Журналісти з'ясували, що очільник ФІФА залучив зв'язки з Трампом для того, щоб швидше отримати дозвіл на роботу у США для покоївки родом з Нікарагуа, яка не могла перебувати у Штатах законно після зміни міграційного законодавства.

У серпні 2024 року жінку оформили співробітницею ФІФА, хоча насправді вона займалася хатніми справами в особистому будинку Інфантіно. Їй навіть виписали заробітну плату у розмірі 40 тисяч доларів на рік.

А вже у 2026 році президент ФІФА звернувся до наближених до Трампа посадових осіб з клопотанням про те, щоб жінка була якомога швидше легалізована. Невдовзі після цього хатня робітниця з Нікарагуа справді отримала всі дозвільні документи.

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Що кажуть у ФІФА про скандал з Інфантіно

Організація, яка через Джанні Інфантіно зазнала катастрофічної втрати репутації, відкинула всі звинувачення з боку преси. В офісі президента ФІФА запевнили, що весь домашній персонал очільника отримує зарплату виключно з особистих коштів Інфантіно, а розслідування британців є неправдивим.