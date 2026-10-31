Не Украина: где живет старший сын Андрея Шевченко

Джордан родился в Италии, вырос в Великобритании, а для получения высшего образования выбрал страну, откуда родом его мама Кристен Пазик. Несмотря на жизнь за границей, парень не забывает о своих украинских корнях и интересуется историей родины своего отца, сообщает 24 Канал.

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Где сейчас живет и учится сын Андрея Шевченко

29 октября Джордан Шевченко отпраздновал свой день рождения и получил теплые поздравления от родителей. Первенец бывшего нападающего Динамо, Милана и сборной Украины сейчас проживает в США, где учится в одном из самых престижных университетов мира – Йельском.

В американский вуз Джордан поступил после обучения в Великобритании. Еще в школе он увлекался международными отношениями, а в университете решил совместить это направление с экономикой.

Выбор США был вполне осознанным. Парень объяснял, что никогда раньше не жил в Америке, хотя является наполовину американцем, поэтому хотел получить такой опыт. Джордан подал документы в Йельский университет во время раннего отбора и успешно прошел конкурс.

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При этом он не планирует продолжать спортивную карьеру отца. Джордан любит футбол и играет с друзьями, однако никогда не мечтал стать профессиональным футболистом. Андрей Шевченко поддержал решение сына и не настаивал на том, чтобы тот пошел по его стопам.

Как Джордан поддерживает связь с Украиной

Несмотря на то, что большую часть жизни Джордан провел за пределами Украины, он не скрывает гордости за свое происхождение. В 2023 году юноша рассказывал, что гордится тем, что наполовину украинец.

Парень также вспоминал, как в конце футбольной карьеры отца каждый год проводил несколько месяцев в Украине. Теперь он старается лучше познакомиться со страной через язык, историю и волонтерство.

В частности, во время учебы в Йеле Джордан начал изучать украинский язык и историю. Также он присоединился к деятельности "Украинского дома", помогает благотворительным инициативам и вместе с друзьями собирает средства в поддержку Украины.

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Джордан нередко сопровождает отца на официальных мероприятиях. Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик поженились в 2004 году. Помимо первенца, супруги воспитывают еще троих сыновей: Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Интересно, что Джордан родился 29 октября 2004 года в Италии, когда его отец выступал за Милан. А уже через полтора месяца Андрей Шевченко получил самую престижную индивидуальную футбольную награду – "Золотой мяч".