Не Україна: де живе первісток Андрія Шевченка

Джордан народився в Італії, виріс у Великій Британії, а для здобуття вищої освіти обрав країну, звідки родом його мама Крістен Пазік. Попри життя за кордоном, хлопець не забуває про українське коріння та цікавиться історією батьківщини свого тата, повідомляє 24 Канал.

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Де зараз живе та навчається син Андрія Шевченка

29 жовтня Джордан Шевченко відсвяткував свій день народження і отримав тепле привітання від батьків. Первісток колишнього нападника Динамо, Мілана та збірної України нині мешкає у США, де навчається в одному з найпрестижніших університетів світу – Єльському.

До американського вишу Джордан вступив після навчання у Великій Британії. Ще у школі він захоплювався міжнародними відносинами, а в університеті вирішив поєднати цей напрям з економікою.

Вибір США був цілком свідомим. Хлопець пояснював, що ніколи раніше не жив в Америці, хоча є наполовину американцем, тому хотів отримати такий досвід. Джордан подав документи до Єльського університету під час раннього відбору й успішно пройшов конкурс.

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При цьому він не планує продовжувати спортивну кар'єру батька. Джордан любить футбол і грає з друзями, однак ніколи не мріяв стати професійним футболістом. Андрій Шевченко підтримав рішення сина та не наполягав на тому, щоб той пішов його стопами.

Як Джордан підтримує зв'язок з Україною

Попри те, що більшу частину життя Джордан провів за межами України, він не приховує гордості за своє походження. У 2023 році юнак розповідав, що пишається тим, що наполовину українець.

Хлопець також пригадував, як наприкінці футбольної кар'єри батька щороку проводив кілька місяців в Україні. Тепер він намагається краще пізнати країну через мову, історію та волонтерство.

Зокрема, під час навчання у Єлі Джордан почав вивчати українську мову та історію. Також він долучився до діяльності Українського дому, допомагає благодійним ініціативам і разом із друзями збирає кошти на підтримку України.

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Джордан нерідко супроводжує батька на офіційних заходах. Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік одружилися у 2004 році. Окрім первістка, подружжя виховує ще трьох синів: Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Цікаво, що Джордан народився 29 жовтня 2004 року в Італії, коли його батько виступав за Мілан. А вже за півтора місяця Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду – "Золотий м'яч".