Ивана Крулька переизбрали на пост президента ФБУ на следующие 4 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Что известно о решении в ФБУ

В субботу, 21 ноября, состоялась XIV отчетно-выборная конференция Федерации биатлона Украины. Единственным кандидатом на пост главы нашей национальной ассоциации был Иван Крулько, который получил голоса всех 86 делегатов.

Наша главная задача – сделать так, чтобы у украинского биатлона было будущее независимо от обстоятельств, в которых приходится работать сегодня. Для этого нужны сильные тренеры, подготовленные спортсмены и возможности для нового поколения– отметил Иван Крулько.

Добавим, что Крулько возглавляет украинский биатлон с ноября 2022 года, а теперь его полномочия были продлены на следующий аналогичный срок.

Украинский биатлон: что известно перед стартом сезона 2026/27

Отметим, что вице-президентом организации остался Андрей Дерезимля.

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В этом году сезон Кубка мира будет состоять из десяти этапов. Также в феврале в Эстонии состоится чемпионат мира по биатлону. Соревновательная программа высшего уровня начнется 26 ноября в финском Контиолахти.

Перед стартом сезона стало известно, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону принял кадровые решения на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Среди спортсменов сборной не нашлось места 36-летней олимпийской чемпионке Юлии Джиме.