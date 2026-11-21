Иван Крулько / Фото ФБУ
Федерация биатлона Украины избрала президента на следующие 4 года. Руководитель этого вида спорта в стране остался прежним.
Ивана Крулька переизбрали на пост президента ФБУ на следующие 4 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Что известно о решении в ФБУ
В субботу, 21 ноября, состоялась XIV отчетно-выборная конференция Федерации биатлона Украины. Единственным кандидатом на пост главы нашей национальной ассоциации был Иван Крулько, который получил голоса всех 86 делегатов.
Наша главная задача – сделать так, чтобы у украинского биатлона было будущее независимо от обстоятельств, в которых приходится работать сегодня. Для этого нужны сильные тренеры, подготовленные спортсмены и возможности для нового поколения
Добавим, что Крулько возглавляет украинский биатлон с ноября 2022 года, а теперь его полномочия были продлены на следующий аналогичный срок.
Украинский биатлон: что известно перед стартом сезона 2026/27
Отметим, что вице-президентом организации остался Андрей Дерезимля.
В этом году сезон Кубка мира будет состоять из десяти этапов. Также в феврале в Эстонии состоится чемпионат мира по биатлону. Соревновательная программа высшего уровня начнется 26 ноября в финском Контиолахти.
Перед стартом сезона стало известно, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону принял кадровые решения на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Среди спортсменов сборной не нашлось места 36-летней олимпийской чемпионке Юлии Джиме.
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