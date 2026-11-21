Івана Крулька переобрали на посаду президента ФБУ на наступні 4 роки. Про це повідомила пресслужба організації.

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Що відомо про рішення у ФБУ

У суботу, 21 листопада, відбулася XIV звітно-виборча конференція Федерації біатлону України. Єдиним кандидатом на посаду нашої національної асоціації був Іван Крулько, який отримав голоси усіх 86 делегатів.

Наше головне завдання – зробити так, щоб український біатлон мав майбутнє незалежно від обставин, у яких доводиться працювати сьогодні. Для цього потрібні сильні тренери, підготовлені спортсмени та можливості для нового покоління– зазначив Іван Крулько.

Додамо, що Крулько очолює український біатлон з листопада 2022-го, а тепер його повноваження було продовжено на наступний аналогічний термін.

Український біатлон: що відомо перед стартом сезону 2026/27

Зазначимо, що віцепрезидентом організації залишився Андрій Дерезимля.

Цьогорічний сезон Кубка світу налічуватиме десять етапів. Також у лютому в Естонії відбудеться чемпіонат світу з біатлону. Змагальна програма найвищого рівня розпочнеться 26 листопада у фінському Контіолахті.

Перед стартом сезону стало відомо, що тренерський штаб збірної України з біатлону ухвалив кадрові рішення на перші етапи Кубка світу та Кубка IBU. Серед атлетів збірної не знайшлося місця 36-річній олімпійській чемпіонці Юлії Джимі.