Легендарная теннисистка поддержала Свитолину и Костюк: при чем здесь "нейтральные" спортсменки

В настоящее время 33-летняя Мугуруса, которая выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017, является директором итогового турнира WTA. Ее слова об украинках цитирует Reuters.

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Что сказала Мугуруса о Свитолиной и Костюк

По словам функционерки, решение украинских спортсменок, которого они придерживаются на протяжении всей полномасштабной войны России против нашего государства, не является проблемой для организаторов соревнований в США.

Они свободны поступать так, что считают нужным. Мы открыты к этому и поддерживаем их– сказала бывшая испанская теннисистка.

Отметим, что в турнире WTA Finals-2026 в одиночном разряде примут участие россиянка Мирра Андреева и белорусская теннисистка Арина Сабаленко.

В этом году во время финального турнира WTA произойдет историческое событие, связанное с украинками. Впервые на соревнованиях такого ранга выступят сразу две наши спортсменки.

Что известно о поведении Андреевой и Сабаленко

Напомним, что в июне Мирра Андреева впервые высказалась о войне России против Украины после триумфа на Ролан Гаррос-2026.

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Также 19-летняя россиянка получила государственную награду от Путина, что вызвало соответствующую реакцию в Украине.

Арина Сабаленко в 2020 году поддержала режим Александра Лукашенко, который разогнал митинги протестующих против фальсификации выборов. Долгое время теннисистка пыталась уклоняться от признания факта поддержки диктатора.