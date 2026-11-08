Легендарная теннисистка поддержала Свитолину и Костюк: при чем здесь "нейтральные" спортсменки

Элина Свитолина и Марта Костюк / Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Гарбине Мугуруса высказалась по поводу решения украинских теннисисток не пожимать руки спортсменкам из России и Беларуси. Известно, как это повлияет на Итоговый чемпионат WTA.
В настоящее время 33-летняя Мугуруса, которая выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017, является директором итогового турнира WTA. Ее слова об украинках цитирует Reuters.
Что сказала Мугуруса о Свитолиной и Костюк
По словам функционерки, решение украинских спортсменок, которого они придерживаются на протяжении всей полномасштабной войны России против нашего государства, не является проблемой для организаторов соревнований в США.
Они свободны поступать так, что считают нужным. Мы открыты к этому и поддерживаем их
Отметим, что в турнире WTA Finals-2026 в одиночном разряде примут участие россиянка Мирра Андреева и белорусская теннисистка Арина Сабаленко.
В этом году во время финального турнира WTA произойдет историческое событие, связанное с украинками. Впервые на соревнованиях такого ранга выступят сразу две наши спортсменки.
Что известно о поведении Андреевой и Сабаленко
Напомним, что в июне Мирра Андреева впервые высказалась о войне России против Украины после триумфа на Ролан Гаррос-2026.
Также 19-летняя россиянка получила государственную награду от Путина, что вызвало соответствующую реакцию в Украине.
Арина Сабаленко в 2020 году поддержала режим Александра Лукашенко, который разогнал митинги протестующих против фальсификации выборов. Долгое время теннисистка пыталась уклоняться от признания факта поддержки диктатора.
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