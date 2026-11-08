Легендарна тенісистка підтримала Світоліну та Костюк: до чого тут "нейтральні" спортсменки

Наразі 33-річна Мугуруса, яка вигравала Ролан Гаррос-2016 та Вімблдон-2017, є директоркою Підсумкового турніру WTA. Її слова про українок цитує Reuters.

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Що сказала Мугуруса про Світоліну та Костюк

За словами функціонерки, рішення українських спортсменок, якого вони дотримуються протягом усієї повномасштабної війни Росії проти нашої держави, не є проблемою для організаторів змагать у США.

Вони вільні робити те, що вважають за потрібне. Ми відкриті до цього та підтримуємо їх– сказала колишня іспанська тенісистка.

Зазначимо, що на турнірі WTA Finals-2026 в одиночному розряді візьмуть участь росіянка Мірра Андрєєва та білоруська тенісистка Аріна Сабаленко.

Цьогоріч під час Підумкового турніру WTA відбудеться історична подія, що пов'язана з українками. Вперше на змаганнях такого рангу зіграють одразу дві наші спортсменки.

Що відомо про поведінку Андрєєвої та Сабаленко

Нагадаємо, що у червні Мірра Андрєєва вперше висловилася про війну Росії проти України після тріумфу на Ролан Гаррос-2026.

Також 19-річна росіянка отримувала державну нагороду від Путіна, що викликало відповідну реакцію в Україні.

Аріна Сабаленко у 2020 році підтримала режим Олександра Лукашенка, який розігнав мітинги протестуючих проти фальсифікації виборів. Довгий час тенісистка намагалась уникати факт підтримки диктатора.