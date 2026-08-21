Однако в некоторых случаях украинские футболисты показывают себя с негативной стороны. Новый случай измены произошел с игроком одного из клубов УПЛ, сообщает ФК Харьков.

Как Сидоров сбежал в Россию

С сенсационным заявлением выступил ФК Харьков, который до лета этого года играл под названием Металлист 1925. Один из его игроков решил сбежать из Украины во время войны.

Речь идет о 25-летнем нападающем Алексее Сидорове. В 2025 году футболист уехал за границу на сборы с Колосом, за который выступал на правах аренды.

Сидоров должен был вернуться в расположение Металлиста 1925, но не сделал этого и не вернулся в Украину. Теперь ФК Харьков сообщает, что получил запрос от Российского футбольного союза относительно Алексея.

Клубу поступил запрос в системе FIFA TMS о выдаче международного трансферного сертификата на имя Сидорова. Игрока захотел зарегистрировать российский любительский клуб "RVСhellendzh" из Санкт-Петербурга.

Алексей самовольно покинул расположение клуба и выехал за пределы Украины. После этого представители футбольного клуба неоднократно обращались к футболисту с требованием вернуться в расположение команды и выполнить контрактные обязательства. Сидоров до сих пор игнорирует эти требования. ФК "Харьков" категорически осуждает такие действия и оставляет за собой право защищать свои права и законные интересы в установленном законодательством порядке,

– говорится в заявлении команды.

Что известно об Алексее Сидорове

Напомним, что у Сидорова действует контракт с харьковской командой до 2028 года. Уже более года Алексей не играет на профессиональном уровне и не появляется на публике.

Футболист родился в Макеевке в Донецкой области и является воспитанником запорожского Металлурга. За эту команду Сидоров выступал с 2020 года во Второй и Первой лигах.

Больше всего нападающий запомнился в сезоне 2022/2023, когда сумел забить 11 голов за запорожцев в Первой лиге. Благодаря этому летом 2023 года Алексея подписал Металлист 1925.

В 40 матчах за харьковчан Сидоров забил 5 голов и отдал две голевые передачи. В 2025 году он полсезона провел в аренде за Колос, забив два мяча в 9 матчах. Ранее мы рассказывали, что Виктор Цыганков устроил бунт в Жироне.