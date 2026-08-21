Проте у кількох випадках українські футболісти показують себе із негативного боку. Нова історія зради трапилась із представником клубу УПЛ, повідомляє ФК Харків.

Як Сидоров втік у Росію

Із сенсаційною заявою виступив ФК Харків, який до літа цього року грав під назвою "Металіст 1925". Один з її гравців вирішив втекти з України під час війни.

Мова про 25-річного нападника Олексія Сидорова. У 2025 році футболіст виїхав закордон на збори із Колосом, за який виступав на правах оренди.

Сидоров мав повернутися в розташування Металіста 1925, але не зробив цього та не повернувся в Україну. Тепер ФК Харків повідомляє, що отримав запит від Російського футбольного союзу щодо Олексія.

Клубу надійшов запит в системі FIFA TMS щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на ім'я Сидорова. Гравця захотів зареєструвати російський аматорський клуб "RVСhellendzh" з Санкт-Петербурга.

Олексій самовільно залишив розташування клубу та виїхав за межі України. Після цього представники футбольного клубу неодноразово зверталися з вимогою до футболіста щодо його повернення до розташування команди та виконання контрактних зобов’язань. Сидоров ці вимоги ігнорує до цих пір. ФК Харків категорично засуджує такі дії та залишає за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством порядку,

– йдеться у заяві команди.

Що відомо про Олексія Сидорова

Нагадаємо, що Сидоров має контракт із харківською командою до 2028 року. Вже більше року Олексій не грає на професійному рівні та не виходить у публічний простір.

Футболіст народився у Макіївці на Донеччині та є вихованцем запорізького Металурга. За цю команду Сидоров виступав з 2020 року в Другій та Першій лігах.

Найбільше нападник запам'ятався у сезоні 2022/2023, коли зміг забити 11 голів за запоріжців у Першій лізі. Завдякий цьому влітку 2023-го Олексія підписав Металіст 1925.

У 40 іграх за харків'ян Сидоров оформив 5 голів та два асисти. У 2025 році він півсезону пограв в оренді за Колос, забивши два м'ячі у 9-ти зустрічах. Раніше ми розповідали, що Віктор Циганков влаштував бунт в Жироні.