"Неважно, что не за Украину": гимнаст-предатель Ковтун прокомментировал серебро чемпионата мира

Странное заявление Ковтун сделал в интервью хорватскому СМИ "Jutarnij List". Он убежден, что в Украине довольны его достижением, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ковтун об Украине после серебра чемпионата мира

Представитель сборной Хорватии заявил, что остался в восторге от своей серебряной медали. Дополнительную радость спортсмену доставила реакция друзей и знакомых из Украины, которые якобы порадовались за него.

Тренер сказала мне, что медаль высоко оценили, многие люди из Украины писали, чтобы поздравить меня. Неважно, что это было не за Украину – в конце концов, это спорт. Люди в Украине желают мне успеха, а те, кто понимает всю ситуацию, – тем более– отметился противоречивым заявлением Ковтун.

Как относятся к Ковтуну в Украине

Многие болельщики и люди из спортивной среды не разделяют такого позитивного отношения к бывшему украинскому спортсмену. В Министерстве спорта Ковтуна откровенно называют предателем, указывая на то, что в его развитие было вложено немало усилий и средств, его щедро вознаградили за серебро Олимпийских игр в Париже, но взамен получили неблагодарность и обвинения.

Критику вызывает и поведение Ковтуна на чемпионате мира в Роттердаме: на пьедестале почета, вместо того чтобы избегать контактов с россиянином Даниэлем Мариновым, Илья спокойно фотографировался и не продемонстрировал своего негативного отношения к представителю страны-агрессора.