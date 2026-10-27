"Неважливо, що не за Україну": зрадник-гімнаст Ковтун прокоментував срібло чемпіонату світу

Дивну заяву Ковтун зробив в інтерв'ю хорватському ЗМІ Jutarnij List. Він переконаний, що в Україні задоволені його досягненням, пише 24 Канал.

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Що сказав Ковтун про Україну після срібла чемпіонату світу

Представник збірної Хорватії заявив, що залишився у захваті від свого срібла. Задоволення спортсмену додала і реакція друзів та знайомих з України, які нібито потішилися за нього.

Тренерка сказала мені, що медаль високо оцінили, багато людей з України писали, щоб привітати мене. Неважливо, що це було не за Україну – зрештою, це спорт. Люди в Україні бажають мені успіху, а ті, хто розуміє всю ситуацію, – тим більше– відзначився суперечливою заявою Ковтун.

Як ставляться до Ковтуна в Україні

Чимало вболівальників та людей зі сфери спорту не поділяють такого позитивного ставлення до колишнього українського атлета. У Міністерстві спорту Ковтуна відверто називають зрадником, вказуючи на те, що в його розвиток було вкладено чимало зусиль та коштів, його щедро винагородили за срібло Олімпійських ігор у Парижі, але натомість отримали невдячність та звинувачення.

Критику викликає і поведінка Ковтуна на Мундіалі у Роттердамі: на п'єдесталі пошани, замість того, щоб уникати контактів з росіянином Даніелем Маріновим, Ілля спокійно фотографувався та не показав свого негативного ставлення до представника країни-агресора.