О принципиальной позиции молодой спортсменки стало известно из видео, которое опубликовало Радио Свобода на своей странице в инстаграме. Несмотря на полномасштабную войну и вынужденный переезд из родного Харькова, украинка не планирует отказываться от возможности представлять свою страну на мировой арене.

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Макогоненко отказалась от предложения США

18-летняя боксерша подчеркнула, что для нее важно оставаться верной себе, своим убеждениям и Родине.

Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну. И хочу так же выступать с нашим флагом– заявила Макогоненко.

Из-за полномасштабного вторжения России Кира была вынуждена покинуть Харьков и переехать во Львов. Там она продолжает тренироваться и готовиться к новым вызовам в боксерской карьере.

По ее словам, пережитое только укрепило ее желание представлять Украину на международных соревнованиях.

Украинка хочет, чтобы гимн звучал на весь мир

Макогоненко призналась, что война стала для нее дополнительной мотивацией выходить на ринг и одерживать победы под украинским флагом.

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Меня очень мотивирует выступать, боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях. Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. С гордостью представляю нашу Украину– рассказала боксерша.

Кира уже имеет весомые достижения на международной арене. В частности, она стала чемпионкой мира U-19 в весовой категории до 54 килограммов.

Также Макогоненко успешно начала профессиональную карьеру. В своем дебютном поединке на вечере бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars она единогласным решением судей победила соотечественницу Полину Довгинку.

Кроме того, харьковчанку признали спортсменкой года по версии премии Golden Glove.