Про принципову позицію молодої спортсменки стало відомо з відео, яке опублікувало Радіо Свобода на своїй сторінці в інстаграмі. Попри повномасштабну війну та вимушений переїзд із рідного Харкова, українка не планує відмовлятися від можливості представляти свою країну на світовій арені.

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Макогоненко відмовилася від пропозиції США

18-річна боксерка наголосила, що для неї важливо залишатися вірною собі, власним переконанням і Батьківщині.

Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну. І хочу так само виступати з нашим прапором– заявила Макогоненко.

Через російське повномасштабне вторгнення Кіра була змушена залишити Харків і переїхати до Львова. Там вона продовжує тренуватися та готуватися до нових викликів у боксерській кар'єрі.

За її словами, пережите лише посилило бажання представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Українка хоче, щоб гімн лунав на весь світ

Макогоненко зізналася, що війна стала для неї додатковою мотивацією виходити в ринг і здобувати перемоги під українським прапором.

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Дуже мотивує мене виступати, боксувати та представляти Україну на міжнародних змаганнях. Щоб наш гімн лунав на увесь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка у нас сильна країна, які у нас сильні люди. З гордістю представляю нашу Україну– розповіла боксерка.

Кіра вже має вагомі досягнення на міжнародній арені. Зокрема, вона стала чемпіонкою світу U-19 у ваговій категорії до 54 кілограмів.

Також Макогоненко успішно розпочала професійну кар'єру. У своєму дебютному поєдинку на вечорі боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars вона одноголосним рішенням суддів здолала співвітчизницю Поліну Довгінку.

Крім того, харків'янку визнали спортсменкою року за версією премії Golden Glove.