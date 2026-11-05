Роналду решил бойкотировать прощальный матч за сборную Португалии

41-летний нападающий Аль-Насра объявил о завершении выступлений за национальную сборную, однако его уход может оказаться не таким торжественным, как планировала федерация. Похоже, конфликт с тренером португальцев Жорже Жезушем оставил слишком глубокий след в отношениях сторон, сообщает Observador.

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Роналду отказался разговаривать с тренером сборной

По информации источника, президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса сообщил Жорже Жезушу о намерении Криштиану Роналду покинуть сборную. В то же время тренер надеялся убедить звездного нападающего изменить решение и сыграть за команду в ноябрьских матчах Лиги наций.

Для этого даже планировали организовать телефонный разговор между футболистом и тренером при посредничестве руководителя федерации. Однако Роналду не захотел общаться с Жезушем.

Отметим, что напряженность между ними возникла еще в сентябре. Тогда Криштиану покинул лагерь национальной сборной после конфликта с тренером. Более того, о решении завершить международную карьеру нападающий не предупредил тренера лично.

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Федерация хотела устроить Роналду особое прощание

Португальская футбольная федерация ранее заявляла о намерении организовать специальное мероприятие в честь Криштиану, чтобы отдать должное его вкладу в историю национальной команды.

Однако теперь планы могут сорваться. На данный момент Роналду отказывается от участия в прощальном матче за сборную.

Роналду выступал за Португалию с 2003 года и стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Ранее Жезуш заявил, что просил Роналду остаться в сборной.