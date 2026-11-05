Роналду вирішив бойкотувати прощальний матч за Португалію

41-річний нападник Аль-Насра оголосив про завершення виступів за національну команду, однак його відхід може виявитися не таким урочистим, як планувала федерація. Схоже, конфлікт із наставником португальців Жорже Жезушем залишив надто глибокий слід у стосунках сторін, повідомляє Observador.

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Роналду відмовився розмовляти з тренером збірної

За інформацією джерела, президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса повідомив Жорже Жезушу про намір Кріштіану Роналду залишити збірну. Водночас наставник сподівався переконати зіркового форварда змінити рішення та зіграти за команду в листопадових матчах Ліги націй.

Для цього навіть планували організувати телефонну розмову між футболістом і тренером за посередництва керівника федерації. Однак Роналду не захотів спілкуватися із Жезушем.

Зазначимо, що напруга між ними виникла ще у вересні. Тоді Кріштіану залишив розташування національної команди після конфлікту з наставником. Ба більше, про рішення завершити міжнародну кар'єру нападник не попередив тренера особисто.

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Федерація хотіла влаштувати Роналду особливе прощання

Португальська футбольна федерація раніше заявляла про намір організувати спеціальний захід на честь Кріштіану, щоб віддати належне його внеску в історію національної команди.

Однак тепер плани можуть зірватися. Наразі Роналду відмовляється від участі у прощальному матчі за збірну.

Роналду виступав за Португалію з 2003 року та став найкращим бомбардиром в історії національних збірних.

Раніше Жезуш заявляв, що просив Роналду залишитися у збірній.