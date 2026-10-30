Усик вдохновил Роналду на хет-трик, который приближает мечту о 1000 голах

Украинец в своем телеграме рассказал, что пришел поддержать именно Криштиану, с которым у него хорошие отношения. Для Роналду бывший чемпион мира по боксу оказался счастливым талисманом.

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Хет-трик Роналду на глазах у Усика

Это был действительно фантастический вечер для Роналду: вдохновленный победой в номинации "Золотой мяч всех времен" и, возможно, присутствием на стадионе трижды абсолютного чемпиона мира по боксу из Украины, Криш показал пока что лучшую свою игру в сезоне.

Звездный португалец отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах матча. В итоге именно эти голы стали для "Аль-Насра" победными в противостоянии с "Аль-Холудом", ведь игра в итоге завершилась со счетом 5:3 в пользу Роналду и компании.

Кроме Криша, забивали Анджело Габриэль и Садио Мане. Гол бывшей звезды "Ливерпуля" Усик снял и выложил в соцсети с подписью "Чемпионы".

Сколько голов осталось Криштиану до 1000

После хет-трика на счету португальца уже 985 результативных ударов за карьеру. Так что для реализации его мечты о 1000 голах до конца карьеры осталось не так много: нужно забить еще 15.