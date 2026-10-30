Усик надихнув Роналду на хет-трик, який наближає мрію про 1000 голів

Боксер у своєму телеграмі розповів, що прийшов підтримати саме Кріштіану, з яким перебуває у хороших стосунках. Для Роналду ексчемпіон світу з боксу виявився фартовим.

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Хет-трик Роналду на очах в Усика

Це був справді фантастичний вечір для Роналду: натхненний перемогою в номінації "Золотий м'яч усіх часів" і, можливо, присутністю на стадіоні тричі абсолютного чемпіона світу з боксу з України, Кріш видав поки що найкращий свій перформанс у сезоні.

Зірковий португалець відзначився на 66-й, 72-й та 81-й хвилинах матчу. Зрештою саме ці голи стали для Аль-Насра переможними у протистоянні з Аль-Холудом, адже гра у підсумку завершилася з рахунком 5:3 на користь Роналду і компанії.

Крім Кріша, забивали Анджело Габріель і Садіо Мане. Гол колишньої зірки Ліверпуля Усик зняв і виклав у соцмережі з підписом "Чемпіони".

Скільки голів залишилося Кріштіану до 1000

Після хет-трику на рахунку португальця вже 985 результативних ударів за кар'єру. Тож для реалізації його мрії про 1000 голів до кінця кар'єри лишилося не так багато: потрібно забити ще 15.