Жозе Моуринью впервые отреагировал на нашумевший поступок Роналду

Об этом сообщает Goal. Португальский тренер отметил, что решение футболиста нужно уважать.

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Как Моуринью отнесся к решению Роналду завершить международную карьеру

Жозе Моуринью считает, что настоящее прощание Криштиану Роналду с футболом должно состояться при других обстоятельствах. Наставник Реала отметил, что не хочет спекулировать на этой теме лишний раз.

Я только скажу, что это решение нужно уважать. Однако это еще не завершение карьеры– отметил Моуринью.

Португальский специалист добавил, что каждый, кто знает Криштиану Роналду, знает и понимает, что у игрока еще есть свои цели в футболе, которых он не достиг. Единственное, на что указал Моуринью, – это то, что когда Роналду уже будет вешать бутсы на гвоздь и в клубном футболе, это должно произойти не так.

Также главного тренера Реала спросили, видит ли он в Роналду задатки тренера. Впрочем Жозе Моуринью решил не прогнозировать, чем именно будет заниматься нынешний футболист Аль-Насра после завершения игровой карьеры.

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Не знаю, что у него на уме. Но, впрочем, об этом еще слишком рано говорить– подчеркнул португалец.

Напомним, что Моуринью тренировал Роналду в мадридском Реале. Это было в период с 2010 по 2013 годы.

Что известно о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии

Решение о завершении международной карьеры Криштиану Роналду объявил на своей странице в инстаграме. Это произошло на фоне его конфликта с нынешним тренером сборной Португалии Жорже Жезушем, из-за которого футболист даже устроил демарш из национальной команды в сентябре.

Интересно, что о своем решении игрок предупредил главу португальской федерации футбола. Впрочем тренер о его решении не знал и собирался вызвать Роналду в сборную. Жезуш называл его важным звеном в команде в предстоящих матчах. Впрочем, не обещал игрового времени.