Жозе Моурінью вперше відреагував на резонансний вчинок Роналду

Про це повідомляє Goal. Португальський коуч розповів, що рішення футболіста потрібно поважати.

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Як Моурінью поставився до рішення Роналду завершити міжнародну кар'єру

Жозе Моурінью вважає, що справжнє прощання Кріштіану Роналду з футболом має відбутись за інших обставин. Наставник Реалу зауважив, що не хоче спекулювати на цій темі зайвий раз.

Я лише скажу, що це рішення потрібно поважати. Однак це ще не завершення кар'єри– зазначив Моурінью.

Португальський фахівець додав, що кожен, хто знає Кріштіану Роналду, знає та розуміє, що в гравця ще є свої цілі у футболі, яких він не досягнув. Єдине, на що вказав Моурінью, це те, що коли Роналду вже буде вішати бутси на цвях і в клубному футболі, це має статись не так.

Також головного тренера Реалу запитали, чи бачить він у Роналду задатки коуча. Утім Жозе Моурінью вирішив не прогнозувати, чим саме займатиметься нинішній футболіст Аль-Насра після завершення ігрової кар'єри.

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Не знаю, що в нього на думці. Утім про це ще дуже рано говорити– наголосив португалець.

Слід нагадати, що Моурінью тренував Роналду в мадридському Реалі. Це було в період із 2010 до 2013 років.

Що відомо про завершення кар'єри Роналду в збірній Португалії

Рішення про завершення міжнародної кар'єри Кріштіану Роналду оголосив на своїй сторінці в Інстаграм. Це сталось на тлі його конфлікту з нинішнім наставником збірної Португалії Жорже Жезушем, через який футболіст навіть улаштував демарш із національної команди у вересні.

Цікаво, що про своє рішення гравець попередив керівника португальської федерації футболу. Утім тренер про його рішення не знав і збирався викликати Роналду в збірну. Жезуш називав його важливою ланкою в команді в майбутніх матчах. Утім не обіцяв ігровий час.