Федерация футбола Португалии впервые отреагировала на сенсационное решение Роналду

В Португалии надеются, что история Роналду в сборной завершится не ссорой, а красивым прощальным мероприятием, которое обещают для него организовать, пишет A Bola.

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Благодарность Роналду

В заявлении, обнародованном федерацией футбола Португалии, Роналду назван "вечным капитаном, примером преданности и главным символом нашей национальной команды".

С чувством большой благодарности и восхищения федерация отдает должное Криштиану Роналду за его исключительную карьеру на благо нашей страны. Каждая капля пота, каждый решающий гол и каждая капитанская повязка, которую он носил на поле, свидетельствовали о его безграничной любви к национальной футболке. Его преданность и наследие выходят далеко за пределы футбольного поля– отметили в федерации.

КриРо также поблагодарили за прославление страны и за то, что он вдохновил целое поколение молодых людей пойти по его стопам.

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Конец карьеры португальской "семерки" получился, мягко говоря, не самым красивым: пока Лионель Месси на глазах у многотысячного стадиона красиво попрощался с Аргентиной голом, Роналду просидел на скамейке запасных весь матч Лиги наций с Норвегией.

В португальской федерации намерены исправить ситуацию: чиновники заявили, что стремятся провести мероприятие, "достойное масштаба карьеры Роналду". Это станет возможностью для болельщиков "поздравить и почтить" величайшую футбольную звезду в истории страны. Детали церемонии в честь Роналду пока не уточняются.