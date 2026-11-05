Федерація футболу Португалії вперше відреагувала на сенсаційне рішення Роналду

У Португалії сподіваються, що історія Роналду у збірній завершиться не сваркою, а красивим прощальним заходом, який обіцяють для нього організувати, пише A Bola.

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Подяка для Роналду

У заяві, яку оприлюднила федерація футболу Португалії, Роналду названий "вічним капітаном, прикладом відданості та головним символом нашої національної команди".

З почуттям великої вдячності та захоплення федерація віддає належне Кріштіану Роналду за його виняткову кар’єру на благо нашої країни. Кожна крапля поту, кожен вирішальний гол і кожна капітанська пов’язка, яку він носив на полі, свідчили про його безмежну любов до національної футболки. Його відданість і спадщина виходять далеко за межі футбольного поля– зазначили у федерації.

КріРо також подякували за прославлення країни і те, що він надихнув ціле покоління молодих людей піти його шляхом.

Як Роналду проводжатимуть на пенсію

Кінець кар'єри португальської "сімки" вийшов, м'яко кажучи, не надто приємним: поки Ліонель Мессі на очах у багатотисячного стадіону красиво прощався з Аргентиною голом, Роналду просидів на лаві запасних цілий матч Ліги націй з Норвегією.

У португальській федерації збираються це виправити: чиновники заявили, що прагнуть провести захід, "гідний масштабу кар'єри Роналду". Це буде нагода для вболівальників "привітати та вшанувати" найбільшу футбольну зірку в історії країни. Деталі церемонії на честь Роналду поки не уточнюють.