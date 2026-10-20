По информации проекта "ТаТоТаке", 45-летний специалист уже обсудил свое будущее с президентом клуба Игорем Суркисом. Им удалось достичь соглашения, пишет 24 Канал.

Кто будет тренировать Динамо

Беседа владельца клуба с тренером состоялась после одной из тренировок на базе "Динамо" под Киевом. Они договорились, что Кендзьорек пока останется во главе "бело-синих" именно в статусе исполняющего обязанности, без полноценного контракта.

В то же время поляку предложено пригласить в свой штаб одного нового ассистента. Вероятно, это будет его соотечественник, но пока имена потенциальных кандидатов не разглашаются. Специалист должен прибыть в Киев уже в ближайшие дни.

Станет ли Кендзерек полноправным тренером Динамо

Игорь Суркис уже не впервые прибегает к варианту назначения человека, который уже находился в системе клуба, с приставкой "и. о.", после чего специалист имеет возможность доказать, что заслужил избавиться от нее.

Так же было с Игорем Костюком, который возглавлял молодежную команду киевлян, но был переведен в основную команду после отставки Александра Шовковского. Он подписал полноценный контракт позже, отработав с "Динамо" первую половину сезона до зимнего перерыва еще в качестве исполняющего обязанности.

Среди потенциальных преемников Костюка называли румына Эдварда Йорданеску, украинцев Сергея Кравченко и Владислава Лупашко, а также Олега Лужного. Однако иностранный специалист отказался из-за ситуации с безопасностью, а подтверждения переговоров с нашими соотечественниками пока нет.