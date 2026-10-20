За інформацією проєкту "ТаТоТаке", 45-річний фахівець вже обговорив своє майбутнє з президентом клубу Ігорем Суркісом. Їм вдалося досягти угоди, пише 24 Канал.

Хто тренуватиме Динамо

Розмова власника клубу з тренером відбулася після одного з тренувань на базі Динамо під Києвом. Вони домовилися, що Кендзьорек залишиться поки на чолі "біло-синіх" саме у статусі виконувача обов'язків, без повноцінного контракту.

Водночас поляку запропоновано запросити до свого штабу одного нового асистента. Ймовірно, це буде його співвітчизник, але поки імена потенційних кандидатів не розголошуються. Спеціаліст має прибути до Києва вже найближчими днями.

Чи стане Кендзьорек повноправним тренером Динамо

Ігор Суркіс вже не вперше вдається до варіанту призначення людини, яка вже перебувала у системі клубу, з приставкою "в. о.", після чого фахівець має змогу довести, що заслужив її позбутися.

Так само було з Ігорем Костюком, який очолював молодіжку киян, але був переведений в головну команду після відставки Олександра Шовковського. Він підписав повноцінний контракт пізніше, допрацювавши з Динамо першу половину сезону до зимової павзи ще як виконувач обов'язків.

Серед потенційних наступників Костюка називали румуна Едварда Йорданеску, українців Сергія Кравченка і Владислава Лупашка, а також Олега Лужного. Проте іноземний фахівець відмовився через безпекову ситуацію, а підтвердження перемовин з нашими співвітчизниками наразі немає.