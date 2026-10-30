Солнечная Марбелья и беззаботное Монако: где во время войны поселились звезды украинского спорта

У каждого из них своя история переезда: от поиска семейного счастья до работы в футболе и спорных решений во время Большой войны. В то же время их связи с Украиной и отношение к Родине остаются предметом общественного внимания, сообщает 24 Канал.

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Подкопаева начала новое жизнь в США

Лилия Подкопаева родилась в Донецке и начала заниматься спортивной гимнастикой в пятилетнем возрасте. В 1996 году она стала одной из главных героинь Олимпийских игр в Атланте, завоевав две золотые медали – в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях, а также серебро в упражнениях на бревне.

Карьеру спортсменки прервала травма: во время тренировки Подкопаева упала с бревна и сломала два ребра. После завершения выступлений она не исчезла из публичного пространства, участвовала в телевизионных проектах, в частности в "Танцах со звездами", и развивала собственное дело.

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Лилия Подкопаева строит новую жизнь в США / Фото из открытых источников

В 2019 году гимнастка вышла замуж за Игоря Дубинского, который более 20 лет живет в американской Атланте. Подкопаева переехала в США, где у супругов родилась дочь Эвелина. Ее старшие дети также связывали свое будущее с американским образованием.

После начала полномасштабного вторжения России спортсменка продолжала поддерживать Украину и время от времени приезжать на Родину. В 2022 году она признавалась, что изучает украинский язык и переживает из-за того, что находится вдали от соотечественников в период трагедии.

Ребров выбрал Испанию

Бывший футболист и тренер Сергей Ребров поселился с семьей в испанской Марбелье. Специалист рассказывал, что влюбился в эту местность еще во время поисков дома. Среди преимуществ он называл мягкий климат и отсутствие снега зимой.

Сергей Ребров проживает в Испании / Фото из открытых источников

По словам Реброва, в Марбелье и ее окрестностях проживает немало известных людей из мира футбола. В частности, там он встретил Дженнаро Гаттузо – бывшего полузащитника Милана и тренера сборной Италии.

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Ребров имеет значительный тренерский послужной список: выигрывал чемпионаты Украины с Динамо, Венгрии с Ференцварошем и ОАЭ с Аль-Айном. Однако проживание в Испании вызвало критику в его адрес, когда он возглавлял сборную Украины.

Впоследствии резонанс вызвала игра Реброва в паддл с бывшим российским футболистом Василием Березуцким в Испании. Этот эпизод вновь привлек внимание к тому, как известный украинский специалист проводит время за границей во время войны.

Беззаботная жизнь Бубки в Монако

Бывший прыгун с шестом Сергей Бубка, олимпийский чемпион и многолетний руководитель Национального олимпийского комитета Украины, покинул страну 28 февраля 2022 года. По его словам, он уехал после начала полномасштабного вторжения по просьбе тогдашнего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

По данным журналистских расследований, сейчас он проживает с семьей во французском городке Эз недалеко от Монако. Журналисты "Украинской правды" сообщали, что видели там младшего сына бывшего спортсмена. Самого Бубку также замечали в VIP-зоне на матчах "Монако".

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Сергей Бубка поселился в Монако / Фото из открытых источников

После начала большой войны Бубку критиковали за отсутствие четкого публичного осуждения российской агрессии и позицию в отношении санкций против российских спортсменов. Его действия на посту президента НОК Украины вызвали недовольство части спортивного сообщества.

6 октября 2026 года Бубка вновь оказался в центре внимания украинского спорта, войдя в состав Исполнительного комитета НОК Украины. Его пребывание за границей до сих пор остается предметом дискуссии об ответственности известных украинцев во время войны.