Сонячна Марбелья та безтурботне Монако: де під час війни оселилися зірки українського спорту

У кожного з них своя історія переїзду: від пошуку сімейного щастя до роботи у футболі та суперечливих рішень під час великої війни. Водночас їхні зв'язки з Україною та ставлення до Батьківщини залишаються предметом суспільної уваги, передає 24 Канал.

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Подкопаєва розпочала нове життя у США

Лілія Подкопаєва народилася в Донецьку й почала займатися спортивною гімнастикою у п'ятирічному віці. У 1996 році вона стала однією з головних героїнь Олімпійських ігор в Атланті, здобувши дві золоті медалі – в абсолютній першості та вільних вправах, а також срібло у вправах на колоді.

Кар'єру спортсменки перервала травма: під час тренування Подкопаєва впала з колоди та зламала два ребра. Після завершення виступів вона не зникла з публічного простору, брала участь у телевізійних проєктах, зокрема "Танцях із зірками", та розвивала власні справи.

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Лілія Подкопаєва будує нове життя у США/ Фото з відкритих джерел

У 2019 році гімнастка вийшла заміж за Ігоря Дубінського, який понад 20 років живе в американській Атланті. Подкопаєва переїхала до США, де в подружжя народилася донька Евеліна. Її старші діти також пов'язували майбутнє з американською освітою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії спортсменка продовжила підтримувати Україну та час від часу приїздити на Батьківщину. У 2022 році вона зізнавалася, що вчить українську мову й переживає через те, що перебуває далеко від співвітчизників у час трагедії.

Ребров обрав Іспанію

Колишній футболіст і тренер Сергій Ребров оселився з родиною в іспанській Марбельї. Фахівець розповідав, що закохався в цю місцевість ще під час пошуків будинку. Серед переваг він називав м'який клімат і відсутність снігу взимку.

Сергій Ребров проживає в Іспанії/ Фото з відкритих джерел

За словами Реброва, в Марбельї та її околицях мешкає чимало відомих людей зі світу футболу. Зокрема, там він зустрів Дженнаро Гаттузо – колишнього півзахисника Мілана та наставника збірної Італії.

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Ребров має значний тренерський доробок: вигравав чемпіонати України з Динамо, Угорщини з Ференцварошем та ОАЕ з Аль-Айном. Однак проживання в Іспанії викликало критику на його адресу, коли він очолював збірну України.

Згодом резонанс спричинила гра Реброва в падел із колишнім російським футболістом Василем Березуцьким в Іспанії. Цей епізод знову привернув увагу до того, як відомий український фахівець проводить час за кордоном під час війни.

Безтурботне життя Бубки у Монако

Колишній стрибун із жердиною Сергій Бубка, олімпійський чемпіон і багаторічний керівник Національного олімпійського комітету України, залишив країну 28 лютого 2022 року. За його словами, він виїхав після початку повномасштабного вторгнення на прохання тодішнього президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

За даними журналістських розслідувань, нині він мешкає з родиною у французькому містечку Ез поблизу Монако. Журналісти "Української правди" повідомляли, що бачили там молодшого сина колишнього спортсмена. Самого Бубку також помічали у VIP-зоні на матчах Монако.

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Сергій Бубка оселився в Монако/ Фото з відкритих джерел

Після початку великої війни Бубку критикували через відсутність чіткого публічного засудження російської агресії та позицію щодо санкцій проти російських спортсменів. Його дії на посаді президента НОК України викликали невдоволення частини спортивної спільноти.

6 жовтня 2026 року Бубка знову опинився в центрі уваги українського спорту, увійшовши до Виконавчого комітету НОК України. Його перебування за кордоном і досі залишається частиною дискусії про відповідальність відомих українців під час війни.