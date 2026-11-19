В этом материале 24 Канал рассказывает о том, что известно о владельце львовского клуба. В частности, о том, каким бизнесом он владеет и когда именно стал главой Карпат.

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Что известно о владельце львовских Карпат

Главным инвестором, президентом и фактическим владельцем футбольного клуба Карпаты является украинский бизнесмен Владимир Матковский. Он – известный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса. Он является совладельцем и конечным бенефициаром одного из крупнейших производителей сахара в Украине. Кроме того, у него есть активы в сфере логистики, торговли и авиаперевозок.

Именно Матковский стал инициатором возрождения львовского футбольного клуба в 2020 году. Именно под его руководством возрожденные Карпаты прошли путь от любителей до УПЛ. Также получили развитие клубная инфраструктура и детская академия.

Интересно, что Владимир Матковский ведет довольно закрытый образ жизни. Он старается избегать интервью, громких заявлений в СМИ и редко появляется на фотографиях. Он предпочитает управлять всем своим бизнесом за кулисами.

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Какая доля футбольного клуба Карпаты принадлежит Матковскому

Владимиру Матковскому принадлежит статус главного инвестора и президента футбольного клуба Карпаты. Впрочем, ему напрямую принадлежит всего 5% в уставном капитале клуба. Это примерно 2,2 млрд гривен. Основные доли оформлены через связанные компании и партнеров Матковского.

Он обеспечил клубу стабильное финансирование. В частности, когда команда выступала в первой лиге, у нее был самый большой бюджет среди всех участников соревнований. Именно благодаря Матковскому Карпаты получили новую учебно-тренировочную базу в селе Бартатов под Львовом.

Известно, что он не вмешивается в спортивную деятельность своего клуба. Он не подсказывает тренерам, как выстраивать процесс в команде. Управленческие же функции в клубе Матковский делегировал в прошлом известному футболисту, а ныне функционеру Андрею Русолу.

Одной из самых громких ситуаций, произошедших с Карпатами за время руководства Матковского, стало объединение усилий с другим львовским клубом Рухом. Фактически команды и академии объединились в одно целое для развития украинского футбола.