У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, що відомо власника львівського клубу. Зокрема, про те, яким бізнесом він володіє та коли саме став очільником Карпат.

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Що відомо про власника львівських Карпат

Головним інвестором, президентом і фактичним власником футбольного клубу Карпати є український бізнесмен Володимир Матківський. Він є відомим підприємцем у сфері агропромислового комплексу. Він є співвласником і кінцевим бенефіціаром одного з найбільших виробників цукру в Україні. Крім того, він має активи в логістиці, торгівлі й авіаційному транспорті.

Саме Матківський був ініціатором відродження львівського футбольного клубу у 2020 році. Саме під його керівництвом відроджені Карпати пройшли шлях від аматорів до УПЛ. Також отримала розвиток клубна інфраструктура та дитяча академія.

Цікаво, що Володимир Матківський веде досить непублічний образ життя. Він намагається уникати інтерв'ю, гучних медійних заяв і рідко з'являється на фото. Він віддає перевагу керуванню всім своїм бізнесом "за лаштунками".

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Яка частка футбольного клубу Карпати належить Матківському

Володимиру Матківському належить статус головного інвестора та президента футбольного клубу Карпати. Утім йому безпосередньо належить усього 5% у статутному капіталі клубу. Це приблизно 2,2 млрд гривень. Основні частки оформлені через пов'язані компанії та партнерів Матківського.

Він забезпечив клубу стабільне фінансування. Зокрема, коли команда виступала в першій лізі, то мала найбільший бюджет з-поміж усіх учасників змагань. Саме завдяки Маткевичу Карпати отримали нову навчально-тренувальну базу в селі Бартатів біля Львову.

Відомо, що він не втручається в спортивну діяльність свого клубу. Він не підказує тренерам, як вибудовувати процес у команді. Управлінські ж функції в клубі Матківський делегував у минулому відомому футболісту, а нині функціонеру Андрію Русолу.

Однією з найгучніших ситуацій, що сталась із Карпатами за час керування Матківського – це "об'єднання зусиль" із іншим львівським клубом Рухом. Фактично команди й академії інтегрувались в одне ціле для розвитку українського футболу.