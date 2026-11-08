"Продолжает прогрессировать": Энрике сделал оптимистичное заявление о Забарном после игры ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об уровне игры своего подопечного Ильи Забарного. Украинец произвел на тренера приятное впечатление.

Забарный забил единственный гол в ворота Труа (1:0) в матче внутреннего чемпионата. Слова Энрике после игры приводит сайт culturepsg.com.

Что Энрике сказал о Забарном

Украинский защитник удачно "подключился" к атакующим действиям команды на 39-й минуте, когда во второй раз в сезоне отличился в матчах Лиги 1. На этот раз это произошло после паса от Майюлу.

Гол оказался единственным и победным для команды из столицы Франции, что не смог обойти главный тренер команды.

Я думаю, он продолжает совершенствоваться. С каждым матчем мы видим, что он чувствует себя на поле все более комфортно. Мы довольны его уровнем. Я ожидаю гораздо большего от всех игроков, в том числе и от Забарного, но особенно рад, что он забил гол. Он очень хорошо играет в штрафной площади в атаке,

– сказал Луис Энрике.

Тренер также добавил, что в момент прихода в клуб, летом 2025 года, Забарный был несколько иным футболистом – центральным защитником, который очень комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него.

Как складывается сезон для Забарного

Илья забил больше, чем звезды. С двумя голами в активе он входит в список бомбардиров ПСЖ в этом сезоне, именно в чемпионате Франции, неожиданно обойдя лидеров атаки клуба, претендентов на "Золотой мяч" этого года Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелия.

Во всех турнирах этого сезона украинец сыграл 9 матчей. Чуть больше половины из них, 5 игр, пришлись на чемпионат Франции.

Отметим, что 24-летний Забарный попал в заявку Андреа Мальдери на ноябрьские матчи Лиги наций.