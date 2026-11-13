Магучих продемонстрировала часы с интересной историей: цена и единственный недостаток модели

Часы спортсменки заметил автор аккаунта cats_and_watches в социальной сети Threads. Там разобрали их историю, назвали стоимость и недостаток модели.

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Что известно о часах Ярославы Магучих

Ярослава Магучих носит часы стоимостью 7,4 тысячи евро. Это примерно 378 тысяч гривен. Они называются Omega Speedmaster 324.23.38.50.02.002.

Это компактная 38-мм версия легендарной модели, которая первой побывала на Луне. На них циферблат цвета капучино и корпус из стали и золота Sedna. А под крышкой – хронометр 3330 с колонным колесом, коаксиальным спуском и кремниевой спиралью– говорится в сообщении в соцсети.

Блогер назвал единственный, по его мнению, недостаток этих часов. По его словам, это толщина часов. Она составляет целых 14,7 мм, что очень много.

Кроме того, появилась информация, что Ярослава Магучих носит сумку люксового бренда стоимостью в десятки тысяч гривен. А еще сообщалось, что у спортсменки есть одни из самых легких спортивных часов Omega Aqua Terra Ultra Light стоимостью 35 тысяч евро. Это примерно 1,8 миллиона гривен.

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Сколько зарабатывает Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка рассказывала, что основную часть ее бюджета составляют рекламные контракты. В частности, за сотрудничество с брендом одежды, производителем часов и маркой минеральной воды она получает примерно 600 тысяч долларов в год.

Соревнования же приносят спортсменке примерно 300 тысяч долларов за каждый цикл, в зависимости от результатов легкоатлетки. Самые крупные призовые, которые получала Магучих за свою карьеру, составили 150 тысяч долларов за победу на Абсолютном чемпионате мира.