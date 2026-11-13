Магучіх засвітила годинник із цікавою історією: ціна та єдиний недолік моделі

Годинник спортсменки помітив автор акаунту cats_and_watches у соцмережі Threads. Там розібрали його історію, назвали вартість і недолік моделі.

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Що відомо про годинник Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх носить годинник вартістю 7,4 тисячі євро. Це приблизно 378 тисяч гривень. Він називається Omega Speedmaster 324.23.38.50.02.002.

Це компактна 38-мм версія легендарної моделі, яка першою побувала на Місяці. На ньому циферблат кольору капучино та корпус зі сталі та золота Sedna. А під кришкою – хронометр 3330 із колонним колесом, коаксіальним спуском і кремнієвою спіраллю– йдеться в повідомленні в соцмережі.

Блогер назвав, який, на його думку, єдиний недолік цього годинника. За його словами, це товщина годинника. Вона аж 14,7 мм, що дуже багато.

Крім того, була інформація, що Ярослава Магучіх носить сумку люксового бренду вартістю десятки тисяч гривень. А ще повідомлялось, що в спортсменки є одні з найлегших спортивних годинників Omega Aqua Terra Ultra Light вартістю 35 тисяч євро. Це приблизно 1,8 мільйона гривень.

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Скільки заробляє Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка розповідала, що переважну частину її бюджету формують рекламні контракти. Зокрема, за співпрацю з брендом одягу, виробником годинників і маркою мінеральної води вона отримує приблизно 600 тисяч доларів на рік.

Змагання ж приносять спортсменці приблизно 300 тисяч доларів за кожен цикл, залежно від результатів легкоатлетки. Найбільші призові, які отримувала Магучіх за свою кар'єру, були 150 тисяч доларів за перемогу на Абсолютному чемпіонаті світу.