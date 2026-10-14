Бриедис отметил, что бывшие чемпионы мира из Украины демонстрировали разный уровень бокса на тренировках и в официальных поединках. Об этом бывший соперник Александра Усика рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Что сказал Бриедис о Кличко

По словам 41-летнего латвийца, Владимир выполнял больший объем работы в тренировочном лагере.

Владимир Кличко делал в два раза больше, чем Виталий Кличко на тренировках. Более длинные раунды, более длинные спарринги, гораздо больше спарринг-партнеров. Начинал сразу свои спарринги с 12 раундов. Я просто офигел. А Виталий начинал с четырех, шести, восьми. Так потихоньку входил и потихоньку выходил,

– отметил Бриедис.

Экс-чемпион отметил, что спарринги младшего из двух братьев качественно отличались по уровню бокса от выступлений на профессиональном ринге.

"Но когда они выходили на бой, Владимир показывал, блин, вообще не то, что он был способен показать, а Виталий, наоборот, показывал в бою гораздо больше, чем на спаррингах. Поэтому очень важна ментальность: насколько мы устойчивы к стрессу, можем ли справиться со своим внутренним соперником – страхом. А остальное – это уже... Накачаться практически каждый может", – добавил Бриедис.

Напомним, что Владимир Кличко непрерывно владел статусом чемпиона мира более 9 лет в период с 2006 по 2015 год. Общая продолжительность его чемпионства составляет более 12 лет, что является рекордом в супертяжелом весе.

В чем еще сравнивают братьев Кличко

По оценкам многих экспертов и различных статистических порталов, Владимир опередил собственного брата по количеству заработанных средств на профессиональном ринге.

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