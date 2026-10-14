Брієдіс зазначив, що колишні чемпіони світу з України демонстрували різний рівень боксу на тренуваннях та в офіційних поєдинках. Про це колишній суперник Олександра Усика розповів у ефірі власного ютуб-каналу.

Що сказав Брієдіс про Кличків

За словами 41-річного латвійця, Володимир виконував більший обсяг роботи у тренувальному таборі.

Володимир Кличко у два рази більше робив, ніж Віталій Кличко на тренуваннях. Довші раунди, довші спаринги, набагато більше спаринг-партнерів. Починав одразу свої спаринги з 12 раундів. Я просто офігів. А Віталій із чотирьох, шести, восьми заходив. Ось так потихеньку заходив і потихеньку виходив,

– зазначив Брієдіс.

Ексчемпіон зазначив, що спаринги у виконанні молодшого з двох братів якісно відрізнялися за рівнем боксу від виступів на професійному рингу.

"Але коли вони виходили на бій, Володимир показував, блін, взагалі не те, що він міг показати, а Віталій, навпаки, показував набагато більше у бою, ніж на спарингах. Тому дуже важлива ментальність, наскільки ми стійкі перед стресом, можемо впоратися зі своїм внутрішнім суперником – страхом. А решта це вже... Накачатися практично кожен може", – додав Брієдіс.

Нагадаємо, що Володимир Кличко безперервно володів статусом чемпіона світу понад 9 років у період з 2006-го по 2015 рік. Його загальна тривалість чемпіонства становить понад 12 років, що є рекордом надважкої ваги.

У чому ще порівнюють братів Кличків

За оцінками багатьох експертів та різних статистичних порталів, Володимир випередив власного брата за кількістю зароблених коштів на професійному рингу.

Нещодавно стало відомо, який вигляд зірки боксу мали у дитячі роки.