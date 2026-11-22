В интервью YouTube-каналу Марички Довбенко Сичкарь вспомнила эпизод знакомства со скандальным народным депутатом от партии "Слуга народа" Николаем Тищенко. Этот эпизод оказался неприятным для женщины.

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Знакомство жены Ващука с Тищенко

Впервые Сичкарь встретила будущего народного избранника еще до того, что вышла замуж за звезду "Динамо" эпохи Валерия Лобановского Владислава Ващука. Это произошло в 90-х, когда, по словам Сичкар, Тищенко был известен как "Коля Оболонский".

У него и тогда была мания величия. Коля считал себя очаровательным и думал, что все барышни просто падают перед ним штабелями– с неприязнью рассказала бывшая жена Ващука.

Ее знакомство с ресторатором произошло по инициативе "мужчины, в которого она влюбилась с первого взгляда" – непонятно, речь идет о Ващуке или о ком-то другом.

Он попросил подать ему руку, мы поздоровались, а он начал гладить мою ладонь пальцами. Мне стало настолько противно, что сразу захотелось помыть руки– поделилась воспоминаниями Сичкарь.

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История Ващука и Сичкарь

Звездный игрок "Динамо" женился на Сичкар в 2000 году. Маргарита стала известна как одна из самых заметных "светских львиц" в отечественном футболе.

В браке у пары родилось двое детей, но в 2012 году они развелись. По словам женщины, футболист не принял ее решение о разрыве отношений и "устроил ей настоящий ад".