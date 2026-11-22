Микола Тищенко та Маргарита Січкар / Колаж 24 Каналу
Свого часу пара Владислава Ващука та Маргарити Січкар була однією з найбільш помітних у сфері світського життя. Їхній шлюб розпався 14 років тому, але колишня дружина динамівської легенди досі публічно розповідає про свій досвід у 90-их та "нульових".
В інтерв'ю ютуб-каналу Марічки Довбенко Січкар пригадала момент знайомства зі скандальним народним депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком. Епізод видався неприємним для жінки.
Знайомство дружини Ващука з Тищенком
Вперше Січкар зустріла майбутнього народного обранця ще до того, як вийшла заміж за зірку Динамо епохи Валерія Лобановського Владислава Ващука. Це сталося у 90-их, коли, за словами Січкар, Тищенко був відомий як "Коля Оболонський".
Він і тоді мав манію величі. Коля вважав себе чарівним і думав, що всі панянки від нього просто падають штабелями
Її знайомство з ресторатором відбулося за ініціативи "чоловіка, в якого вона закохалась з першого погляду" – незрозуміло, чи йдеться про Ващука чи про іншого.
Попросив дати йому руку, ми привіталися, а він почав гладити мою долоню пальцями. Мені стало настільки огидно, що одразу захотілося помити руки
Історія Ващука та Січкар
Зірковий гравець Динамо одружився з Січкар у 2000 році. Маргарита стала відома як одна з найбільш помітних "світських левиць" у вітчизняному футболі.
У шлюбі пара народила двох дітей, але у 2012 році вони розлучились. За словами жінки, футболіст не сприйняв її рішення про розірвання стосунків і "влаштував їй справжнє пекло".
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