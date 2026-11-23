Маргарита Сичкарь / Фото из фейсбука @msichkar
Бывшая жена легендарного защитника Динамо и сборной Украины Владислава Ващука Маргарита Сичкарь считается настоящей "светской львицей". Она знает немало секретов звезд футбола и не только.
В интервью YouTube-каналу Марички Довбенко Сичкарь вспомнила, как побывала в доме одного известного украинского футболиста. Там ее неприятно поразил один из элементов интерьера.
Что поразило Сичкарь в доме футболиста
Бывшая жена Ващука рассказала, что в доме она сразу обратила внимание на огромный портрет семьи хозяев, где они были изображены в образах английских аристократов. По размеру полотно напоминало картины, которые висят в старинных английских замках.
Представь себе огромную картину, на ней изображены она, он и их ребенок. Как английские лорды. Он в этих панталонах, она вот в этом кринолине
По словам Маргариты Сичкарь, она сразу же получила очень негативное впечатление от такого подхода к оформлению своего жилья и назвала это "кринжем и трэшняком".
Кто из футболистов держал дома портрет в образе лорда
Сичкарь отказалась называть имя футболиста, который решил украсить свой дом таким экстравагантным и противоречивым образом.
Однако в разговоре она упомянула, что этот игрок выступал в Англии, а точнее – в Лондоне. Также ведущая поинтересовалась, сохранился ли портрет у супругов после того, как они развелись.
Под такое описание подходит бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который в начале "нулевых" перешел из "Динамо" в лондонский "Тоттенхэм", а впоследствии еще выступал на правах аренды за "Вест Хэм". Ребров развелся со своей первой женой Людмилой и сейчас состоит в браке с Анной.
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