В інтерв'ю ютуб-каналу Марічки Довбенко Січкар пригадала, як побувала в будинку одного відомого українського гравця. Там її неприємно вразив один з елементів інтер'єру.

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Що вразило Січкар у домі футболіста

Ексдружина Ващука розповіла, що у будинку вона одразу звернула увагу на величезний портрет родини господарів, де вони були зображені в образах англійських аристократів. За розміром полотно нагадувало картини, які висять в старовинних англійських замках.

Уяви собі величезну картину, на ній зображені вона, він і їхня дитина. Як англійські лорди. Він у цих панталонах, вона ось у цьому криноліні– описала побачене світська левиця.

За словами Маргарити Січкар, вона одразу ж отримала дуже негативне враження про такий підхід до оформлення свого житла і назвала це "крінжем і трешняком".

Хто з футболістів тримав вдома портрет в образі лорда

Січкар відмовилась називати ім'я футболіста, який вирішив прикрасити оселю у такий екстравагантний і суперечливий спосіб.

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Однак у розмові вона згадала, що цей гравець виступав в Англії, а конкретніше у Лондоні. Також від ведучої було запитання, чи зберігся портрет у подружжя після того, як вони розлучилися.

Під такий опис підходить колишній наставник збірної України Сергій Ребров, який на початку "нульових" перебрався з Динамо у лондонський Тоттенгем, а згодом ще виступав в оренді за Вест Гем. Ребров розлучився з першою дружиною Людмилою і зараз перебуває у шлюбі з Анною.