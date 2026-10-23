Монфис впервые прокомментировал развод со Свитолиной

В начале недели Элина Свитолина поразила всех новостью о разводе со своим мужем Гэлом Монфисом. Французский теннисист впервые прокомментировал решение своей жены.

Он опубликовал большой пост на своей странице в социальной сети инстаграм. Интересно, что этот пост он сопроводил фотографией, на которой была только Элина, без него.

Что сказал Монфис

Монфис рассказал, что они с Элиной всегда делились с общественностью моментами своей семейной жизни. Также они всегда рассказывали о трудностях, которые встречались на их жизненном пути.

Для меня это была череда травм и сомнений в себе, которые заставляли преодолевать новые испытания. Для Элины – разрушения и страдания, которые обрушились на ее страну,

– отметил француз.

Он добавил, что теперь же пара решила расстаться, и это еще одно испытание, которым супруги решили поделиться. Каждый, кто переживал разрыв отношений, знает, что об этом нелегко говорить. Расставание – это минное поле сложных и запутанных чувств, через которое Гаэль и Элина пытаются пройти.

Мы делаем это с большой любовью и уважением друг к другу, которые до сих пор испытываем. И хотя Элина не была обязана никому ничего объяснять, она решила откровенно и честно рассказать о причинах такого решения. Она сделала это так, как сочла нужным,

– подчеркнул Монфис.

По словам теннисиста, многие посчитали, что ее объяснения несовершенны. Теперь Элина столкнулась с критикой, которая, по мнению Гаэля, была недоброжелательной и даже ядовитой. Гаэль и Элина больше не пара, но по-прежнему остаются семьей.

Мое сердце болит, но я навсегда благодарен ей за поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Когда я был готов уйти из тенниса, именно она оказала мне необходимую поддержку, чтобы я продолжил. А еще она стоит за нашими общими победами в жизни, самая большая из которых – Скай,

– подчеркнул француз.

Монфис поблагодарил людей, которые переживают за его счастье. Однако его огорчает отсутствие такта и теплоты по отношению к Элине. Некоторые могут не понимать ее мотивацию, но в отношениях за закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем может вместить один пост.

У Элины есть свои трудности. Ей приходится с ними бороться, как и мне со своими. Я уважаю ее решение, как и причины, по которым она его приняла. Мы будем и впредь поддерживать друг друга, потому что мы не равнодушны друг к другу, ведь нас объединяет семья,

– подытожил Гаэль.

Он попросил помнить, что, прежде всего, они оба обычные люди. Они не идеальны, но стараются делать все как можно лучше.

Напомним, Элина Свитолина шокировала всех своим заявлением о разводе с мужем в понедельник. А позже издание The Telegraph узнало, что супруги до сих пор живет вместе в Дубае.