Монфис впервые прокомментировал развод со Свитолиной

Он опубликовал большой пост на своей странице в социальной сети инстаграм. Интересно, что этот пост он сопроводил фотографией, на которой была только Элина, без него.

Реклама Adv

Что сказал Монфис

Монфис рассказал, что они с Элиной всегда делились с общественностью моментами своей семейной жизни. Также они всегда рассказывали о трудностях, которые встречались на их жизненном пути.

Для меня это была череда травм и сомнений в себе, которые заставляли преодолевать новые испытания. Для Элины – разрушения и страдания, которые обрушились на ее страну– отметил француз.

Он добавил, что теперь же пара решила расстаться, и это еще одно испытание, которым супруги решили поделиться. Каждый, кто переживал разрыв отношений, знает, что об этом нелегко говорить. Расставание – это минное поле сложных и запутанных чувств, через которое Гаэль и Элина пытаются пройти.

Реклама

Мы делаем это с большой любовью и уважением друг к другу, которые до сих пор испытываем. И хотя Элина не была обязана никому ничего объяснять, она решила откровенно и честно рассказать о причинах такого решения. Она сделала это так, как сочла нужным– подчеркнул Монфис.

По словам теннисиста, многие посчитали, что ее объяснения несовершенны. Теперь Элина столкнулась с критикой, которая, по мнению Гаэля, была недоброжелательной и даже ядовитой. Гаэль и Элина больше не пара, но по-прежнему остаются семьей.

Мое сердце болит, но я навсегда благодарен ей за поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Когда я был готов уйти из тенниса, именно она оказала мне необходимую поддержку, чтобы я продолжил. А еще она стоит за нашими общими победами в жизни, самая большая из которых – Скай– подчеркнул француз.

Реклама

Монфис поблагодарил людей, которые переживают за его счастье. Однако его огорчает отсутствие такта и теплоты по отношению к Элине. Некоторые могут не понимать ее мотивацию, но в отношениях за закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем может вместить один пост.

У Элины есть свои трудности. Ей приходится с ними бороться, как и мне со своими. Я уважаю ее решение, как и причины, по которым она его приняла. Мы будем и впредь поддерживать друг друга, потому что мы не равнодушны друг к другу, ведь нас объединяет семья– подытожил Гаэль.

Он попросил помнить, что, прежде всего, они оба обычные люди. Они не идеальны, но стараются делать все как можно лучше.

Напомним, Элина Свитолина шокировала всех своим заявлением о разводе с мужем в понедельник. А позже издание The Telegraph узнало, что супруги до сих пор живет вместе в Дубае.