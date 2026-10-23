Монфіс уперше прокоментував розлучення зі Світоліною

Він опублікував великий текст на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Цікаво, що цей допис він супроводив світлиною самої тільки Еліни, без нього.

Реклама Adv

Що сказав Монфіс

Монфіс розповів, що вони з Еліною завжди ділились із громадськістю моментами свого сімейного життя. Також вони завжди розповідали про труднощі, що траплялись на їхньому життєвому шляху.

Для мене це була низка травм і сумнівів у собі, які змушували долати нові випробування. Для Еліни — руйнування та страждання, які спіткали її країну– зазначив француз.

Він додав, що тепер же пара вирішила розійтись, і це ще одне випробування, яким подружжя вирішило поділитись. Кожен, хто переживав розрив стосунків, знає, що про таке нелегко говорити. Розставання – це мінне поле складних і заплутаних почуттів, через які Гаель й Еліна намагаються пройти.

Реклама

Ми робимо це з великою любов'ю та повагою одне до одного, які досі відчуваємо. І хоч Еліна не мала нічого нікому пояснювати, вона вирішила відверто та чесно розповісти про причини такого рішення. Вона зробила це так, як вважала за потрібне– наголосив Монфіс.

За словами тенісиста, багато хто вирішив, що її пояснення не досконалі. Тепер Еліна зіткнулась із критикою, яка на думку Гаеля, була недоброзичливою та навіть отруйною. Гаель й Еліна більше не пара, але все ще родина.

Моє серце болить, але я назавжди вдячний їй за підтримку та любов протягом цих років. Коли я був готовий залишити теніс, саме вона дала мені необхідну підтримку, щоб я продовжував. А ще вона стоїть за нашими спільними перемогами в житті, найбільша з яких – Скай– підкреслив француз.

Реклама

Монфіс подякував людям, які переймаються його щастям. Однак його засмучує брак такту та теплоти щодо Еліни. Дехто може не розуміти її мотивації, але в стосунках за зачиненими дверима відбувається значно більше, ніж може вмістити один допис.

Еліна має власні труднощі. Їй доводиться з ними боротись, як і мені зі своїми. Я поважаю її рішення, як і причини, через які вона його ухвалила. Ми будемо й надалі підтримувати одне одного, бо ми не байдужі одне до одного, адже нас об'єднує родина– підсумував Гаель.

Він попрохав пам'ятати, що перша за все вони обидва звичайні люди. Вони не досконалі, але намагаються робити все якнайкраще.

Нагадаємо, Еліна Світоліна шокувала всіх заявою про розлучення з чоловіком у понеділок. А пізніше видання The Telegraph дізналось, що подружжя досі живе разом у Дубаї.