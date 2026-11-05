Не со всеми поддерживает отношения: что известно о детях и внуках Олега Блохина

"24 Канал" рассказывает, сколько дочерей и внучек у одного из самых выдающихся футболистов Украины, и почему не со всеми он поддерживает теплые отношения.

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Сколько дочерей у Олега Блохина

Лучший игрок Европы 1975 года был женат дважды. Его первой женой стала выдающаяся гимнастка Ирина Дерюгина. У них родилась дочь, названная в честь матери, которую в семье ласково называют Иришей.

После развода с Дерюгиной Блохин связал свою жизнь с другой женщиной по имени Анжела. О ней известно очень мало – разве что то, что она моложе своего избранника на 16 лет.

Вместе они воспитали двух дочерей: старшая Анна родилась в 2000 году, младшая Екатерина – двумя годами позже. Собственных детей у них, если верить открытым источникам, пока нет.

Почему Блохин не общается с дочерью и внучками

Зато Ириша Блохина вышла замуж за Алексея Бринзака, у них две дочери – Жаклин и Габриэль. Обе, как и мама, бабушка и прабабушка, занимаются художественной гимнастикой.

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Трудно поверить, но Олег Блохин даже не знаком со своей младшей внучкой, а со старшей, как и с дочерью Иришей, не общается уже много лет. Как рассказывала Ирина Дерюгина, футболист обидел дочь своим отношением, почему выдающаяся тренерша и президент федерации гимнастики до сих пор не могут его простить.