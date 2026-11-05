Не з усіма підтримує стосунки: що відомо про дітей та онуків Олега Блохіна

24 Канал розповідає, скільки дітей та онуків у одного з найвидатніших футболістів України, та чому не з усіма він підтримує теплі стосунки.

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Скільки дочок в Олега Блохіна

Найкращий гравець Європи 1975 року перебував у шлюбі двічі. Його першою дружиною стала видатна гімнастка Ірина Дерюгіна. У них народилася донька, названа на честь матері, яку в родині ласкаво називають Ірішею.

Після розлучення з Дерюгіною Блохін пов'язав життя з іншою жінкою на ім'я Анжела. Про неї відомо дуже мало – хіба що той факт, що вона молодша за свого обранця на 16 років.

Разом вони виховали двох доньок: старша Анна народилася у 2000-му році, молодша Катерина двома роками потому. Своїх дітей в них, якщо вірити відкритим джерелам, поки немає.

Чому Блохін не спілкується з дочкою і онучками

Натомість Іріша Блохіна вийшла заміж за Олексія Бринзака, у них дві доньки – Жаклін та Габріель. Обидві, як і мама, бабуся та прабабуся, займаються художньою гімнастикою.

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Важко повірити, але Олег Блохін навіть не знайомий зі своєю молодшою онучкою, а зі старшою, як і з донькою Ірішею, не спілкується роками. Як розповідала Ірина Дерюгіна, футболіст скривдив дочку своїм ставленням, за що видатна тренерка і президентка федерації гімнастики не може його пробачити досі.